كورونا في الضقة: وفاة سبعينية بالخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 3

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الأحد.

وأوضحت كيلة أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة. وارتفعت حصيلة وفيات اليوم إلى ثلاث حالات.

وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل وفاة مواطنين اثنين، أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل، وإصابة 208 آخرين في مختلف المحافظات.

ووصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام ال1967 إلى 20 حالة، بينما بلغت حصيلة الإصابات إلى 4458 إصابة.