يوفنتوس يتلقى نبأ سارا قبل ملاقاة ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، تلقى نبأ سارا عشية مواجهة ميلان، الثلاثاء القادم، ضمن أحداث الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وقال الموقع الرسمي ليوفنتوس، إن الفريق تدرب صباح اليوم الأحد، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا أساسيًا أمس في ديربي تورينو لجلسة تعافي، بينما تدربت بقية المجموعة على أمور فنية كما شاركت في مباراة مصغرة.

وأوضح أن أليكس ساندرو الظهير الأيسر، وجورجيو كيليني مدافع وقائد اليوفي، شاركا في التدريبات الجماعية للفريق، ليقترب الثنائي من تدعيم قائمة يوفنتوس في المباريات المقبلة.

وغاب الثنائي عن مباريات يوفنتوس الأخيرة؛ بسبب إصابات مختلفة، ويبقى أن نرى ما إذا كانا سيتواجدان في قائمة يوفنتوس لمباراة ميلان المقبلة من عدمه.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيفتقد خدمات الثنائي ماتياس دي ليخت وباولو ديبالا، لحصولهما على البطاقة الصفراء الخامسة أمام تورينو.