البعينة نجيدات: رجعل يطعن زوجته ويصيبها بجروح متوسطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (48 عاما) من بلدة البعينة النجيدات، عصر اليوم، الأحد، بجروح متوسطة طعنا على يد زوجها الذي أصيب بجروح خطيرة لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة الزوجة بالمتوسطة، بينما زوجها أصيب بجراح وصفت بالخطيرة.

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة، إنها "تلقت بلاغا حول تعرض امرأة للطعن على يد زوجها داخل منزلها، إذ وصفت حالتها بالمتوسطة، فيما أحيل زوجها أيضًا إلى المستشفى وهو يعاني من جراح خطيرة بعد محاصرة نفسه في المنزل".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ووفقا للشبهات فإن الخلفية تعود لخلاف بين الزوجين.