7 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جيب في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أصيب شابا بجراح بالغة الخطورة في حادث انقلاب سيارة جيب، بمنطقة الحولة في الجليل الأعلى.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، بمروحية إلى مستشفى (رمبام) في حيفا، فيما قدمت الطواقم الطبية العلاج لستة آخرين وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

هذا، واستُدعيت الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساته وأسبابه.