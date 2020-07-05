إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، وقعت جريمة إطلاق نار بالقرب من مسار المشي الجنوبي في الطيبة، وقدّم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب، ونقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ووصفت مصادر طبية إصابة الشاب بأنها متوسطة.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

هذا، وشهدت عدة بلدات عربية أعمال عنف وجرائم إطلاق نار، أسفرت عن إصابات بشرية وأخرى ألحقت أضرارا في الممتلكات الخاصة، في الآونة الأخيرة.