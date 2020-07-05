الضفة الغربية: 208 إصابات كورونا جديدة وإعلان حالة الطوارئ لـ30 يومًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 208 إصابات بفيروس كورونا، خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد الإصابات في المناطق المحتلة عام 1967 إلى 4458 إصابة.

وقالت الوزارة في التحديث الصباحي الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين، إنه من بين الإصابات؛ 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 19 حالة تعافٍ لمصابين من فيروس كورونا، 18 منهم في محافظة نابلس، وحالة في محافظة جنين.

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وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4458 إصابة، وعدد الحالات النشطة بلغ 3783، وعدد حالات التعافي بلغ 656، وعدد حالات الوفاة بلغ 19حالة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم أن "جهات الاختصاص تستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".