أم الفحم: اتهام شاب بإطلاق النار وإصابة آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) من مدينة حيفا، على خلفية ضلوعه بإطلاق النار على شاب آخر وإصابته بجراح.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الجريمة تعود إلى نحو أسبوعين، حينما تعرض شاب (24 عاما) لإطلاق نار ما أسفر عن إصابته بجراح متوسطة أحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

ونسبت للمتهم تهم إطلاق النار والتسبب بإصابة شاب من سكان أم الفحم بجراح.