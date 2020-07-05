مصر: اعتقال متحرش والشبكة تدعو لمحاكمته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضجّت منصات التواصل الاجتماعي من خلال "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" بالوسم الذي يفضح المتحرش باسمه #المتحرش_أحمد_بسام_ذكي، بعد أن كان قد اعتدى جنسيًّا على عشرات النّساء.

واعتقلت السلطات المصريّة أمس السبت، المشتبه به بحسب ما أعلن مصدر أمني، وذلك بعد الضغوطات التي شكلتها حملة الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي والتي أدت إلى تحرك السلطات.

ونُشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي شهادات تُفصّل عمليات ابتزاز واعتداء جنسيّ رهيبة ارتكبها الشخص المذكور ضدّ نساء كثيرات في مصر، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام المصري.

ويشتبه بأنّ الموقوف اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات وتحرّش بهنّ، وبين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا فقط حاول الاعتداء جنسيًا عليها.

وقال المصدر الأمني إنّ "الشخص المتّهم بالتحرّش بهؤلاء النساء اعتُقل وسيُلاحق قضائيًّا بعد الاتّهامات التي وُجّهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت النيابة العامة في بيان أنّها لم تتلقّ أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات بحق المشتبه به "سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدّمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس الموافق الثالث من شهر تموز/ يوليو الجاري، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقّه لها خلال تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها. وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها".

وكان المجلس القومي للمرأة قدّم يوم السبت شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق.

وقال المجلس في بيان إنّه "في ضوء متابعة المجلس القومي للمرأة لمواقع التواصل الاجتماعي، تبيَّن وجود صفحة على تطبيق ‘انستغرام‘ تمّ تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيّدات يشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهنّ وهَتك عرض والتحرش جنسيًّا بالبعض الآخر".

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وأضاف البيان أنّ "الصفحة التي يُتابعها الآلاف من المتابعين، تتضمّن رسائل نصّية وصوتيّة خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز".

وتابع "تلقّى المجلس العديد من النّداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهنّ بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهنّ وتهديدهنّ، مستغلًّا ما يَحتفظ به من صور ومقاطع توثّق جرائمه النكراء في التشهير بهنّ إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصّة".

وناشد المجلس جميع النساء المعنيّات "التقدّم ببلاغ رسمي ضدّ هذا الشابّ، حتّى ينال عقابه الذي يستحقّ طبقًا للقانون".

ونشرت الصحافية المصرية الأميركية منى الطحاوي من خلال حسابها في موقع "تويتر" مقطع فيديو مصوّر تدعو فيه النساء المصريات لثورة نسويّة على النظام الذكوري والأبوي الذي يبدأ من السلطة ثم ينتهي بالشارع، على حد قولها.

كتبت الشابة المصرية ندى حسّان من خلال حسابها في موقع "تويتر": "اتقبض عليه ياريت الضحايا يروحو يبلغوا عشان لو مافيش بلاغات هو ممكن يطلع #المتحرش_احمد_بسام_ذكي".

وشاركت جيداء طه رأيها في القضية قائلة إن "يا ريت بس نخرج من دور حكام الكوكب دا ونخلي عندنا شويه دم وذرة تعاطف بس مع البني آدمين لأن والله والله عادي جدا بكره ممكن تشوف نفسك في الموقف ده:) #المتحرش_أحمد_بسام_ذكي".

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال حسابها في "تويتر" مقطع فيديو تحث فيه النساء المصريات بالتوجه للبلاغ عن كل متحرش أو مغتصب.

وأشارت الأمم المتحدة في تقارير نشرتها خلال السنوات الأخيرة إلى أنّ الغالبيّة العظمى من النساء المصريّات وقعن ضحايا عمليّات تحرّش. ولا يزال التحرّش الجنسي، اللفظي والجسدي، ظاهرة شائعة في مصر، على الرّغم من إقرار قانون في 2014 جرّم هذا السلوك.