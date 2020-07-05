هيئة الهلال الإماراتي تدشن حملة نظافة شاملة ورش ضبابي في ذوباب 

الأحد 5 يوليه 2020

صورة أرشيفية

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة نظافة شاملة صاحبها عملية رش ضبابي للتخلص من البعوض الناقل للامراض في مركز مديرية ذوباب بمحافظة تعز والتي ستستمر لمدة أربعة أيام وذلك ضمن جهود الهيئة الدؤوب لمكافحة الأوبئة وتطبيع الحياة في الساحل الغربي.

أبناء ذوباب استقبلوا الحملة بترحاب كبير مشيدين بالدور الإنساني الرائد لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في إعمار وتنمية مديريات الساحل الغربي المحررة والتي تقوم بها من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الاماراتي.

من جانبه عبر مدير عام مديرية ذوباب الأستاذ/ محمد الشاعري عن شكره وتقديره لدولة الامارات العربية الشقيقة ودورها الإنساني الذي تضطلع به في تنمية مديريات الساحل الغربي.

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وقال الشاعري: “ندشن اليوم حملة نظافة شاملة وعملية رش ضبابي هي الثانية في هذا العام بدءاً بمركز المديرية حيث سيتم تطهير المدينة من المخلفات والقمائم المتراكمة والتي كانت سبباً في نقل الكثير من الأمراض.

من جانبه أوضح الاخ سلطان ابو زايد مسؤول حملة النظافة في الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي بأن النظافة هي النسق الاول للحماية من الأمراض.

مشيراً بأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسعى دائماً لإقامة حملات النظافة في جميع مناطق ومديريات الساحل الغربي حرصاً منها علي عدم انتشار الأمراض والأوبئة بين أبناء المناطق المحررة ككل حيث يؤدي تكدس القمامة إلى انتشار الأمراض، وبأن النظافة تأتي في أولويات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للحفاظ على صحة المواطنين بمديرية ذوباب والمناطق المحررة ككل.

مضيفاً بأنه بعد انتهاء حملة النظافة سيتم ردم اماكن تجمع المياة الراكدة التي تتكاثر فيها الحشرات الناقلة للأمراض والبعوض بشكل والذي يتسبب بنقل أمراض الحميات.

الجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتمويل إعادة تشغيل مشروع مياه ذوباب إضافة إلى بناء وترميم وإقامة عدد من المشاريع التنموية في الجوانب التعليمية والصحية والإنسانية وغيرها.