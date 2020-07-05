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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الليبي يتفقد عددا من المعسكرات في بني غازي والان مع التفاصيل
الأحد 5 يوليه 2020
صورة أرشيفية
تفقد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عددا من المعسكرات في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، للوقوف على مدى جاهزية القوات.
وذكر مكتب إعلام القيادة العامة، في بيان، أن "هذه الجولة تأتي ضمن العديد من الجولات التي يجريها حفتر للاطلاع على الجيش وتجهيزاته".
والأحد الماضي، بحث المشير خليفة حفتر، مع عبد الله الثني رئيس الحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي ، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج بالحكومة المؤقتة، سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين.
يأتي هذا في إطار إيجاد "تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات".
\وأعلن الجيش الليبي، السبت، رفضه القاطع لكل مذكرات التفاهم التي تعقدها حكومة طرابلس مع غيرها من الحكومات، مؤكدة أن المذكرات تحتاج إلى شرعية برلمانية.
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