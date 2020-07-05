قتلى وجرحى من المليشيا بقصف التحالف تجمعات حوثية في مأرب

الأحد 5 يوليه 2020

صورة أرشيفية Advertisements

قصفت مقالات التحالف العربي، اليوم الأحد، 05/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقالات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للحوثيين في مديريتي العبدية وماهلية بالمحافظة.

وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديريتين.