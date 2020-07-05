منظمة أطباء بلاحدود ترسل 43 طناً من الإمدادات الطبية والأدوية إلى اليمن

الأحد 5 يوليه 2020

صورة أرشيفية

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قالت منظمة أطباء بلاحدود، إنها أرسلت ثلاث طائرات إلى اليمن، تحمل إمدادات طبية للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة، في حسابها على "تويتر"، أنها أرسلت 3 طائرات مستأجرة إلى صنعاء، كانت آخرها طائرة هبطت في الثاني من شهر يوليو الحالي.

وتحمل الطائرات الثلاث 43 طناً من الإمدادات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية لاستخدامها في استجابة المنظمة لتفشي "كوفيد 19" في اليمن.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا حتى مساء أمس الجمعة، 1240 حالة إصابة مؤكدة، و335 وفاة و536 حالة تعاف.