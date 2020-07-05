شكرا لقرائتكم خبر عن مريض كورونا في إيطاليا يرفض العلاج.. ماذا فعلت الدولة؟ والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" في عددها الصادر اليوم الأحد عن وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا ، القول: "أدرس مع محاميّ إمكانية العلاج الطبي الإلزامي في الحالات التي يحتاج فيها الشخص للعلاج لكنه يرفض ذلك".
يأتي هذا التقرير بعد أن تردد أن مريضا بـ (كوفيد19-) في منطقة فينيتو، رفض الذهاب للمستشفى رغم إصابته بحمى وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.
يشار إلى أن الزيادة الطفيفة في عدد حالات الإصابة الجديدة في عدة مناطق بإيطاليا تتسبب في مخاوف، لاسيما أن إيطاليا تضررت بشكل خاص من الجائحة مع تسجيلها نحو 35 ألف وفاة.
وسجلت السلطات 235 إصابة جديدة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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