شكرا لقرائتكم خبر عن الإقليم الثاني خلال يومين.. إسبانيا تعزل 70 ألف في جاليسيا والان نبدء بالتفاصيل
ولن يسمح لسكان (أمارينا) على الساحل الشمالي لإسبانيا في منطقة لوجو بمغادرة المنطقة منذ منتصف ليل الأحد وحتى يوم الجمعة، وذلك قبل يومين من الانتخابات المحلية التي تشهدها جاليسيا في 12 يوليو تموز.
وقالت الحكومة الإقليمية إنه سيسمح للسكان بالتنقل داخل المنطقة، ولن يسمح بالخروج من المنطقة أو الدخول إليها إلا لمن يحتاجون للسفر إلى أعمالهم.
وقال وزير الصحة في الإقليم خيسوس باثكيث ألموينيا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن أكبر حالات التفشي للمرض مرتبطة بعدة حانات في المنطقة. وذكرت السلطات الصحية الإقليمية أن هناك 258 حالة إصابة في جاليسيا، من بينها 117 حالة في لوجو.
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