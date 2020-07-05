شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 71 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة البلجيكة اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 61.909 إصابات ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9.771 حالة وفاة .

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