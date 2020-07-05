شكرا لقرائتكم خبر عن 166 قتيلا في احتجاجات إثيوبيا بينهم عشرات من رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة الإثيوبية أنه تم اعتقال 2200 محتج في الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل فنان مشهور كان يركز على حقوق جماعة أورومو العرقية في البلاد.
وشهدت منطقة أوروميا شمال العاصمة أديس أبابا معقل الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي ثلاثة تفجيرات أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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