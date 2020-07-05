مقتل اربعة أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو

وقالت الشرطة المحلية إن مجموعة مسلحين ضمت 4 أشخاص أطلقوا النار على تجمع كبير لمراهقين احتشدوا في الساعة 11:35 من ليلة السبت في أحد الشوارع بمنطقة إينغلوود وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، بينهم فتى في 14 من عمره.وأضافت الشرطة أن الهجوم، الذي لم يتم بعد تحديد دوافعه، أسفر كذلك عن إصابة 4 أشخاص آخرين بينهم اثتنان في 11 و15 عاما، وتمكن المهاجمون من الفرار من الموقع ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي اعتقالات على خلفية الحادث.

وشهدت الولايات المتحدة أمس السبت، احتفالات واسعة بمناسبة عيد الاستقلال.