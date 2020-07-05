وفاة نجل رئيس العراق الأسبق

توفي اليوم الأحد، نبيل نجل الرئيس العراقي الاسبق عبد الرحمن عارف، في العاصمة الأردنية عمان.

وعبد الرحمن محمد عارف الجميلي، الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة من 16 نيسان 1966 إلى 17 تموز 1968.

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