بجزائية راموس.. ريال مدريد يحقق فوز العادة ويعزز صدارة الليغا

رياضة 2020-07-05 | 15:54 2,803 مشاهدة قاد سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد العملاق الإسباني لفوز ثمين ومهم بهدف نظيف على حساب أتلتيك بلباو في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني أقيمت المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "سان ماميس" بقيادة الحكم الدولي الإسباني، خوسيه جونزاليس. سجل هدف المباراة الوحيد، سيرجيو راموس، من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح مارسيلو في الدقيقة 72 من أحداث المباراة.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 77، ويوسع الفارق بينه وبين الوصيف بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 77، ويوسع الفارق بينه وبين الوصيف برشلونة مؤقتًا إلى 7 نقاط في انتظار لقاءه بالمساء أمام فياريال. بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 48 ويبقى في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني. المحرر: محمد خليل

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