العراق يسجل 2125 اصابة بكورونا وشفاء 1940 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن تسجيل 2125 اصابة بكورونا، مؤكدة شفاء 1940 مصاباً من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2125) اصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 294

بغداد/ الكرخ 158

مدينة الطب 9

النجف الأشرف 159

السليمانية 176

أربيل 25

دهوك 3

كربلاء 146

كركوك 41

ديالى 65

واسط 86

البصرة 137

ميسان 100

بابل 47

الديوانية 159

ذي قار 357

الأنبار 16

نينوى 16

صلاح الدين 91

المثنى 40

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1940 حالة شفاء، وكما يلي:

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بغداد الكرخ 370

مدينة الطب 16

النجف 81

السليمانية 225

أربيل 32

دهوك 11

كركوك 32

كربلاء 101

ديالى 35

واسط 190

البصرة 50

ميسان 104

بابل 99

ذي قار 170

الأنبار 5

الديوانية 130

نينوى 6 بغداد الرصافة 283بغداد الكرخ 370مدينة الطب 16النجف 81السليمانية 225أربيل 32دهوك 11كركوك 32كربلاء 101ديالى 35واسط 190البصرة 50ميسان 104بابل 99ذي قار 170الأنبار 5الديوانية 130نينوى 6 ولفت البيان الى أن "الوفيات تم تسجيل 105 حالة وكما يلي: