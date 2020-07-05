رسمياً.. الدحيل ينهي التعاقد مع ماندزوكيتش بالتراضي

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2020-07-05 | 15:22
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اعلن نادي الدحيل القطري، انهاء التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بالتراضي.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي ان "إدارة النادي، توصلت الى إتفاق مع المحترف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يقضي بإنهاء التعاقد معه بالتراضي والإكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق".
وأضاف "توجهت إدارة النادي بالشكر للاعب على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق الأول متمنية له النجاح والتوفيق في مسيرته الإحترافية القادمة".
المحرر: محمد خليل
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