انت الان تتابع الفلبين تسجل أعلى قفزة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد تسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 2434 حالة مؤكدة جديدة مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44254.

وأضافت الوزارة أنها يمكن أن تعزو هذا الارتفاع إلى تزايد المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وقالت الوزارة إن الفلبين سجلت أيضا سبع وفيات جديدة مما رفع العدد الإجمالي إلى 1297.