- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديكتاتور يزور تميم.. أردوغان يهين النظام القطري في عقر داره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
تعتقد من الوهلة الأولى بأنه حاكم وسط حاشيته، جنود على جانبي الطريق، وانحناء من المسئولين، وسط تحيه عسكرية من المتواجدين، ليسير متقدما على أصحاب الدار، كما أنه في ولاية تابعه لحكمه، هكذا ظهر رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الخميس، في الدوحة عاصمة قطر.
بدأت الزيارة السريعة لأردوغان إلى قطر، صباحا، حيث استقبله وزير الدفاع خالد بن محمد العطية في مطار الدوحة، ليحيه دون أي مصافحة، خوفا من كورونا، ثم يلقي جميع الجنود المتواجدين على جانبي الطريق التحية العسكرية للسلطان.
يسير أردوغان، متقدما على صاحب البيت، ليأتي خلفه وزير الدفاع القطري، بينما هو مارا على الحضور يمنحهم ابتسامات باردة للترحيب.
توجه أردوغان عقب ذلك للقاء تميم بن حمد، أمير قطر، الذي انتشرت تقارير حول قطعه إجازته للقاء أردوغان في الدوحة، ليظهر وكأنه حاكم ولاية تابعة للسلطان.
ظهر أردوغان في جلسة بجانبه تميم، بينما يأمر وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بتعديل جلسته، وذلك احتراما له، دون أي رد فعل من أصحاب الدار، إلا أن الكاميرات هي من فضحتهم.
اعتاد الرئيس التركي في زياراته إلى قطر، على إظهار مدى سيطرته على النظام، وذلك منذ إنشاء قاعدة عسكرية له في الدوحة، وسيطرته على تميم عقب المقاطعة العربية له.
غادر السلطان العثماني، الأراضي القطرية، تاركا ورائه إهانة كبيرة للنظام ورجاله، وسط ترحيب منهم به على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الديكتاتور يزور تميم.. أردوغان يهين النظام القطري في عقر داره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.