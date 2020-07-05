شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي: قطر وتركيا يدعمون الفوضى والتطبيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 شن المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، هجومًا حادًا على تركيا وقطر، مؤكدًا أنهم يدعمون عمليات الفوضى والدمار للمسلمين.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": "في التطبيع تتصدر تركيا وقطر. في دعم الفوضى تتصدر قطر وتركيا. في محاربة الإسلام وتشويه صورته تتصدر تركيا وقطر". وأضاف: "في التنصل والتنكر لقضايا المسلمين تتصدر تركيا وقطر. في دعم عمليات الفوضى والدمار للمسلمين تتصدر تركيا و قطر. بينما الهجوم على السعودية و الإمارات".

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