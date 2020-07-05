«الصحة العالمية» تشيد بمساعدات الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أشادت منظمة الصحة العالمية بمساعدة دولة الإمارات للمنظمة، وتوفيرها طائرات لنقل المساعدات الطبية لجميع الدول، مقدمة الشكر لكل الدول المانحة في مكافحة هذه الجائحة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن 87% من حالات الوفاة بسبب «كوفيد -19» كانت في 5 دول في إقليم شرق المتوسط، منها مصر، وأن 60% من الإصابات في 5 دول في الإقليم، مشيراً في مؤتمر صحفي، أمس الأول، إلى أن سبب زيادة الوفيات والإصابات يرجع إلى زيادة قدرة هذه الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، وتخفيف التدابير الاحترازية.

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وأكد المنظري أنّ فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة، وأنّ عدد المصابين في إقليم شرق المتوسط تجاوز المليون حالة، مشيراً إلى أن عدد الحالات في شهر «يونيو» فقط، تجاوز إجمالي عدد الحالات في 4 أشهر.

محذراً من وجود خطر يتمثل في زيادة الحالات مع الفتح التدريجي. مؤكداً أنّ رفع القيود والحظر لا يعني التخلص من الإجراءات الوقائية والكشف على الحالات وتتبع المخالطين.

مضيفاً: «أمامنا نحو 6 أشهر، نستمر خلالها في مواجهة جائحة فيروس كورونا».

وأوضح المنظري أنه مع فتح المطارات يجب مواصلة التدابير الاحترازية لنقاط الدخول، كما يجب على الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم اتباع تدابير الحماية، مشيراً إلى أن 80% من الحالات تشفى من دون أدوية، مع الراحة وتناول السوائل، و5% فقط تحتاج الرعاية الفائقة، وأقل من تلك النسبة تحتاج التنفس الصناعي.