الجيش الوطني الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تركية بـ"الوطية" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات

شن الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات على قاعدة الوطية غربي البلاد والتي يسيطر عليها مليشيات طرابلس ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية إن هناك 9 غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ساعة مبكرة من صباح الأحد ونتج عنها تدمير منظومة دفاع جوي تركية ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية عن مصادر قولهم إنه سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية.

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ولفت إلى أن الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى ( النداب) وهي كانت خاصة بآمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريون الأتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.

وكانت مصادر عسكرية ليبية قد أكدت لـ"العين الإخبارية" الأربعاء أن هناك استعدادات من قبل العسكريين الأتراك والميليشيات في قاعدة الوطية.

وذكر شهود عيان أن مساء الأربعاء شهد تحركا لرتل عسكري مكون من أكثر من ٢٠ آلية عسكرية ومثلهم شاحنات مغطاة وبصحبتها جنود أتراك وتم رصدهم في منطقة جنزور بطرابلس ثم بعدها تم رصدهم بالقرب من الطريق الساحلي بمدينة صبراته متوجهين في اتجاه قاعدة الوطية.

والجمعة، زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش، يشار غولر، العاصمة طرابلس للقاء مسؤولين بما تسمى حكومة الوفاق. الزيارة رافقها تصريح علني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيه استمراره في التعاون مع حكومة الوفاق.