زوج كيم كاردشيان يتحدى ترامب ويعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، مساء أمس السبت، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، والتي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.
وكتب زوج نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، ألمح "ويست" إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024، واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان "فاست كومباني" عندما أعلن نيته الترشح.
ويعتبر ويست داعم للرئيس الأمريكي الحالي ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، حيث كان يحلم سابقاً بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية.
وفي أبريل عام 2019، تسبب ويست في الكثير من الجدل عندما أعلن عبر "تويتر" إعجابه بترامب، حيث واجه انتقادات حادة من قبل العديد من المشاهير، إلا أن الهجوم الكبير الذي تعرّض له جعله يعتذر وينسحب عن مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن كاني ويست عانى في السابق من العديد من الأمراض النفسية وإدمان المخدرات.
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