رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تنعي رجاء الجداوي: وداعًا للمرأة التي علمت المصريين قيمة العائلة والصداقة والحب

نعت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد بعد 43 يوما بمستشفى العزل بالإسماعلية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. وقالت المشاط على حسابها الرسمي تويتر :" وداعاً الفنانة رجاء الجداوي. وداعاً للمرأة التي حملت نفسها بكياسة وجمال طوال حياتها. المرأة التي علمت المصريين قيمة العائلة والصداقات والحب، سوف نفتقدك، ولكن إرثك يستمر". ومن جانبها توجهت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، بالشكر لكل من وقف بجانب والدتها في أخر 43 يومًا قضتهم في حياتها، داخل مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية، حتى لقطت أنفاسها الأخيرة هناك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

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