حصيلة فيروس كورونا في العالم

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أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 530,865 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهوره في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأحد.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11,296,470 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,895,500 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129,676 وفاة من أصل 2,839,917 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 894,325 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64265 وفاة من أصل 1,577,004 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44198 وفاة من أصل 284,900 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34854 وفاة (241,419 إصابة)، والمكسيك مع 30366 وفاة من أصل 252,165 إصابة.

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وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83553 إصابة (8 إصابات جديدة بين السبت والأحد) تعافى منها 78516 شخصاً.

وأحصت أوروبا الأحد حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 199,252 وفاة من أصل 2,721,295 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,396 (2,945,234 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت 126,648وفاة (2,869,221 إصابة)، وآسيا 37862 وفاة (1,472,093 إصابة) والشرق الأوسط 17480 وفاة(813,851 إصابة) وإفريقيا 11094 وفاة (464,804 إصابات) وأوقيانيا 133 وفاة (9972 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.