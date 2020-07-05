بالتنسيق والتعاون نصل لبر الأمان.. هيكل يهنئ رؤساء الهيئات الإعلامية بعد أدائهم اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إنه سيتم التنسيق والتعاون مع رؤساء الهيئات الإعلامية؛ للوصول إلى بر الأمان.

وهنَّأ هيكل رؤساء الهيئات الإعلامية بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عملًا بما نص عليه القانون في هذا الشأن.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه المؤسسات الإعلامية، والتعاون سيعمل على حل كل الأزمات.

بينما قال علي عبد العال: نتمنى أن يعود الإعلام المصري كما كان من قبل، وعودة الإعلام الموجهة باللغات المختلفة؛ لا سيما أن العالم كله يسعى لاستخدام القوى الإعلامية للتأثير.

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.