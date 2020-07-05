اكتب مقالا وفز بجائزة نقدية تصل إلى 500 دولار! (إعلان تحريري)

محمد اسماعيل - القاهرة - هل أنت حاصل على درجة البكالوريوس وتبلغ من العمر أقل من 35 عاما؟
فأنت إذن مؤهل للمشاركة في المسابقة الجديدة ليوني كاف Unicaf ، الرائدة في التعليم الإلكتروني لكتابة مقال يجيب عن السؤال التالي" هل التعلم عبر شبكة الانترنت هو مستقبل التعليم؟" والفوز بجوائز نقدية!.
الموعد النهائي للمشاركة في المسابقة هو 30 يوليو، وسوف يتم منح الفائزين بكتابة أفضل المقالات الجوائز التالية:
الفائز الأول: 500 دولار
الفائز الثاني: 300 دولار
الفائز الثالث: 200 دولار
ومن أجل المشاركة في المسابقة يتعين عليك إرسال نسخة أصلية للمقال باللغة الانجليزية (على أن لا تتجاوز ثلاث صفحات من حجم ايه 4، بحجم خط 12 و مسافة 5,1 بين السطور) للبريد الإلكتروني [email protected] قبل الموعد النهائي لتلقى المقالات وهو 30 يوليو.
وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سوف يتم دعوتهم لحضور مراسم احتفال تسليم الجوائز في حضور ممثلين عن وسائل الإعلام.
ويمكنكم الاطلاع على قواعد وتفاصيل المسابقة على الموقع التالي:اضغط هنا
ويشار إلى أن يوني كاف تربطها شراكة مع جامعات مرموقة في المملكة المتحدة، مثل جامعة سوفولك (سفيك)، وجامعة ليفربول جون موريس، وجامعة إيست لندن، وكذلك مع الفروع المتعددة لجامعة يوني كاف في أفريقيا.
وتحظى جميع المؤهلات التي يتم الحصول عليها عبر برامج يوني كاف على شبكة الانترنت بالاعتراف الدولي.
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أو الاتصال بمكتب يوني كاف بمصر 33379546-202+ من الأحد حتى الخميس من الساعة 9:00 صباحا إلى 17:00 مساء.
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