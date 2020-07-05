وزير التعليم العالي يرأس اجتماع القومي للبحوث لمناقشة أبحاث لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اطمأن عبد الغفّار في بداية الاجتماع، على سير الأبحاث الخاصة باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا "Covid19"، والتي يقوم بها المركز ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ تلك الأبحاث، مؤكدًا على ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية حتى يتم الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التعليم العالي إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث فى مجال البحث العلمي، مؤكدًا توفير كافة الدعم السياسي، والمالي، والمعنوي؛ ليكون المركز على رأس المراكز البحثية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أننا نفتخر بوجود المركز القومي للبحوث كنواة للعلم لكل الباحثين، لافتًا إلى أن المركز القومي للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التي تجعله على رأس المعاهد العالمية.

Advertisements

وأضاف عبد الغفار، أهمية وضع القرارات في المرحلة الحالية التي تتماشى مع التوجه العام ومتطلبات العصر، مع مراعاة المصلحة العامة التي تخدم الصالح العام والبحث العلمي والمجتمع بصفة عامة.

وطالب، بوضع تصور متكامل لمقترحات ومتطلبات المركز خلال الفترة القادمة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.