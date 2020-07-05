الأزهرالشريف ينعى أحد كبار أئمة الأوقاف السابقين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف الشيخ محمد مسعود الزليتني، أحد أئمة الأوقاف السابقين، الذي لقي ربه عن عمر يناهز 82 عامًا بمدينته فرشوط بمحافظة قنا بصعيد مصر.

وذكر الأزهر الشريف للفقيد رحمه الله، إسهاماته العلمية والأدبية، التي انتفع بها تلاميذه من طلاب العلم، كما يذكر جهده الخيري والدعوي كأحد كبار أئمة وزارة الأوقاف، وكذلك أثره الاجتماعي في تأليف القلوب وفض المنازعات، بما كان له من مكانة وتقدير لدى أبناء مجتمعه.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.