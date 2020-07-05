مصر / القضاء على 4 إرهابيّين بعد قتلهم لمدنيّين

تمكن الأمن المصري من القضاء على 4 إرهابيين بعد قيامهم بقتل مدنيين في قرية شمال سيناء، في وقت سابق اليوم حيث لقي 4 مصريين من سكان سيناء مصرعهم في هجومين لعناصر إرهابية على منزل وحي سكني بالشيخ زويد.
ووفقاً لما ذكره موقع العربية فإن عناصر إرهابية هجمت صباح اليوم السبت 4 جويلية 2020 على منزل لقاض عرفي في قرية الجورة بالشيخ زويد، يدعى سلامة معيوف البالي وهو من أبناء قبيلة السواركة
وأشار الموقع إلى أن العناصر أطلقت النيران على القاضي فأردوه قتيلا. فحاول جار القاضي، ويدعى محمود خضر وابنه محمد محمود خضر، إنقاذه لكن العناصر الإرهابية أطلقت النار عليهما أيضاً فأردتهما قتيلين
وأضاف الموقع أن عناصر إرهابية، وفي هجوم آخر وقع اليوم في سيناء، قامت باستهداف حي آل العرجاني جنوب مدينة الشيخ زويد. واشتبكت العناصر مع أهالي الحي الذين تصدوا لها، ما أدى إلى مقتل المواطن أحمد صبحي وإصابة كل من شعبان محمود العرجاني ومحمد محمد حجاب
وأشار الموقع إلى أن العناصر الإرهابية قامت بسرقة مؤن ومواد غذائية وأموال من منازل أهالي حي آل العرجاني
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