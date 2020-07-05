بدأت سلطات حكومة الوفاق الليبية تفعيل النقاط الحدودية مع تونس من رأس اجدير إلى نقطة امشيقيق وأفاد رئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء نوري شراطة بتحركهم بعد "تحرير المناطق الغربية من قوات خليفة حفتر لتوفير الإمكانات اللازمة للقوات المرابطة في تلك النقاط Advertisements وأكد اللواء نوري شراطة في تصريح اعلامي أن رئاسة أركان حرس الحدود هي المسؤولة مباشرة عن تأمين الحدود ومكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وكآفة أنواع التهريب وتحدث رئيس أركان الحدود عن توفر الكوادر المؤهلة من أصحاب الخبرة وتوفر أعداد كافية من القوات التابعة لحرس الحدود وأنهم يحتاجون فقط إلى توفير الإمكانات لتفعيل كآفة النقاط الحدودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق الليبيّة تفعّل نقاطا حدوديّة مع تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.