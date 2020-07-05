حكومة الوفاق الليبيّة تفعّل نقاطا حدوديّة مع تونس

بدأت سلطات حكومة الوفاق الليبية تفعيل النقاط الحدودية مع تونس من رأس اجدير إلى نقطة امشيقيق
وأفاد رئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء نوري شراطة بتحركهم بعد "تحرير المناطق الغربية من قوات خليفة حفتر لتوفير الإمكانات اللازمة للقوات المرابطة في تلك النقاط
وأكد اللواء نوري شراطة في تصريح اعلامي أن رئاسة أركان حرس الحدود هي المسؤولة مباشرة عن تأمين الحدود ومكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وكآفة أنواع التهريب
وتحدث رئيس أركان الحدود عن توفر الكوادر المؤهلة من أصحاب الخبرة وتوفر أعداد كافية من القوات التابعة لحرس الحدود وأنهم يحتاجون فقط إلى توفير الإمكانات لتفعيل كآفة النقاط الحدودية
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