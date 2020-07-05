الإمارات تُسجل 683 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن جميعها في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 51540 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى شفاء 440 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء

40297، بينما سجلت وفاة مصابين اثنين؛ ليبلغ عدد الوفيات 323 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.