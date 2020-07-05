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الموافقة على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

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وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية ، على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن صدور موافقة

خادم الحرمين الشريفين على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وكشفت الوزارة عن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة

زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل .

وشملت المبادرات تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

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