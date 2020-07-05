الداخلية الفلسطينية: إعلان الطوارئ لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي.

قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة غسان نمر، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن تمديد الإغلاق الحالي الذي

ينتهي مساء الثلاثاء المقبل يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء غدًا، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيجتمع بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.