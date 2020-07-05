تحالف الفتح العراقي ينتقد تصرفًا للسفارة الأمريكية

علق تحالف الفتح العراقي، اليوم الأحد، على الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس السبت في بغداد، حيث قصفت طائرة مسيرة أمريكية المنطقة الخضراء، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

قال التحالف في بيان، اليوم الأحد: إن "الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس في بغداد هو أمر مستغرب وغير مسؤول ويعد انتهاكًا لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وأكد البيان أن "هذا الفعل ينذر باستمرار انتهاك السيادة الوطنية وحرمة الدولة العراقية"، متسائلًا "كيف تتحول

السفارة والبعثات الدبلوماسية إلى ثكنة عسكرية في قلب بغداد، والأدهى من ذلك كيف يوافق أصحاب القرار العراقي بهذه الانتهاكات الصارخة من دون أن يحركوا ساكنا".

وأضاف البيان، "نستغرب وبشدة غياب الموقف الحكومي الواضح والصريح وكذلك نستغرب سكوت وصمت كل الأطراف الذين كانوا يتباكون على هيبة الدولة من دون أن يحركوا ساكنًا".

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وشدد البيان على أن "ما جرى يوم أمس في

بغداد من إرعاب الناس في وضح النهار دون سابق إنذار يقرع جرس الخطر وينذر باستمرار الانتهاكات لحرمة وسيادة العراق".

وتابع "من هنا يتوجب على جميع القوى الوطنية المخلصة لهذا البلد أن يدينوا هذه الانتهاكات المتكررة وعلى الأمريكان الكف عن هذه الأعمال الاستفزازية للشعب العراقي العزيز وأنْ يوقفوا مسلسل الانتهاكات البغيضة وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار ما حصل".

وكانت القوات الأمريكية اختبرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمس السبت، كما أن طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت، بحسب مانقلته وسائل اعلام محلية.