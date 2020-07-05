وثائق اللجوء الخاصة بالجالية السورية في الأردن سارية لنهاية العام

قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد، اعتبار وثائق اللجوء، وهي بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، سارية المفعول حكمًا حتى نهاية العام الحالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبيّن حماد أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع متطلبات السلامة العامة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسبًا للتهافت المتوقع لغايات تجديد وثائق اللاجئين وللتسهيل عليهم في هذا الإطار.
وقبل أيام أعلنت السلطات الأردنية عن منح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين، كما أطلقت الحكومة الشهر الماضي خطة لدعم اللاجئين السوريين في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1,3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011.
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