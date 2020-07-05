النمسا تُحذر من موجة ثانية لكورونا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع مرة أخرى في البلاد، وهو ما يعد إشارة وإنذار في مواجهة موجة ثانية من الوباء.



وقال كورتس، في تصريح اليوم الأحد، "الوضع الحالي يتسم بالتذبذب، حيث إن هناك دائمًا خطوات إلى الأمام وخطوات أخرى إلى

الوراء"، مشيرًا إلى أن نفس الشيء يحدث في بلدان أخرى ونحن على اتصال وثيق معها مثل أستراليا.

وأضاف أننا نريد منع الإغلاق الثاني من الحدوث في أي مكان في العالم، لافتا إلى أن هذا هو السبب

في أن الاحتواء الإقليمي مهم بشكل خاص بحيث يتم كسر سلاسل العدوى بسرعة، موضحًا أن الحكومة ستستثمر 390 مليون يورو في إجراء اختبارات طبية أسرع.

وتابع: "لا يزال يتعين علينا مراعاة القواعد اللازمة وخاصة المسافة الأمنة وارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن حماية الفم والأنف تساعد على منع الإصابة بالفيروس وتحمي الآخرين وقد يعاد فرضها في مراكز التسوق مرة أخرى.