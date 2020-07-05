كورونا يتسلل إلى الدائرة المقربة من رئيس غانا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الحكومة في غانا أن الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بفيروس كورونا.

وقال البيان: “حتى اليوم أظهرت الاختبارات عدم إصابته، ولكنه اختار اتخاذ هذا الإجراء انطلاقا من زيادة الحذر”.

وأضاف أن الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاما ببروتوكول الأمان الخاص بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

Advertisements

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.

وسجلت غانا 19388 إصابة بفيروس كورونا، وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا، إضافة إلى 117 حالة وفاة.

واستقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، الجمعة، لخرقه قواعد العزل الذاتي لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس.