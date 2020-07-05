كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مقابل "624 مليون دولار".. بريطانيا تعلن اقترابها من شراء لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت السلطات البريطانية، من التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز، اليوم الأحد.

ووفقًا للصحيفة، تبحث بريطانيا خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في التجارب على البشر التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل.

ويذكر أنه لا يوجد حاليا علاج أو لقاح معتمد للمرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن التوصل إلى لقاحات فعالة يعتبر أمرا بالغ الأهمية لوقف جائحة أصابت وأودت بحياة الملايين في أنحاء العالم دون ظهور أي مؤشر على أنها تخبو.

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وأضافت الصحيفة، أن شركات أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية وفايزر الأميركية وغلاكسو سميث كلاين البريطانية كلها في مراحل مختلفة من تطوير لقاحاتها المرشحة للمرض.

ويجري حاليا تجربة نحو عشرة لقاحات لكوفيد-19 على البشر، ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و18 شهرا من بداية التطوير.

وقد طور باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، لقاحا تجريبيا، أجرت شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية تجارب سريرية واسعة النطاق عليه.

وكانت الشركة، وقعت بالفعل صفقات مع الحكومة الأمريكية لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يكفي لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال 2021، حتى قبل وجود دليل لديها على فعاليته.