كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيلة الجديدة لحكومة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل تشكيلة جديدة للحكومة الإماراتية، وحدد صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اهداف التشكيل الحكومي الجديد هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الامارات، لكي تكون حكومة مرنة وسريعة.

وتضمنت ملامح الخطة الحكومية الجديدة الغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

بدأت التعديلات بإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة سلطان الجابر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتكون مهمتها تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، والتي تأسست كهيئة إتحادية مستقلة ماليًا وإداريًا بموجب القانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2001، ​وتقدم خدمات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والإعتماد وفقًا للمتطلبات والممارسات الدولية، كما نقلت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،ومهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية.

دمج وزارات

شمل التعديل الجديد دمج العديد من الوزارات وإنشاء أو توسع 5 وزارات نتيجة لهذا الدمج مع ضم عدد من الهيئات الإتحادية لها، ومنها تكوين وزارة وزارة الطاقة والبنية التحتية برئاسة سهيل المزروعي من دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، على أن تشمل كل من برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة،.

وتكونت وزارة وزارة الثقافة والشباب، من دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون برئاسة وزيرين شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، وونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة، دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.

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وزارات رقمية

إنشاء 3 مناصب وزارية رقمية متخصصة مثل منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد برئاسة ا عمر العلماء، وتعيين حمد المنصوري رئيسًا للحكومة الرقمية بدولة الإمارات من أجل نافذة رقمية واحدة للحكومة، محمد حمد الكويتي رئيسًا للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، ووصف بن راشد الوزارة الجديدة قائلا: "أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل".

الحقائب الإقتصادية والأمن الغذائي

تطوير الحقائب الاقتصادية في الحكومة وتعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وهم عبدالله بن طوق المري وزيرًا للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية، واعاد بن راشد هيكلة ملف الأمن الغذائي عبر وزيرين، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروات السمكية والحيوانية.

وزارات جديدة

تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيرًا للتسامح والتعايش، عبدالله بالحيف النعيمي وزيرًا للتغير المناخي والبيئة، وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء، والتي وصفها محمد بن راشد بأن سارة قادت المهمة العلمية لمسبار المريخ باقتدار.

تطوير رئاسة الوزراء

طور الشيخ ممحد بن راشد هيكلة مجلس الوزراء الإماراتي، عبر تعيين هدى الهاشمي رئيسًا للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وتعيين محمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية بالإمارات، إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر. وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.

مرافق الدولة مع جهاز الإستثمار

توسيع صلاحيات جهاز الامارات للاستثمار ودمجه مع 4 من مرافق الدولة الحيوية في الإمارات ومنها، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.