الجيش الليبي يقتل ويعتقل جنرالات أتراك في قصف استهدف قاعدة الوطية

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ترددت أنباء قوية عن مقتل ثلاثة من الجنرالات الأتراك، أثناء قصف الجيش الليبي الذي استهدف قاعدة الوطية، وإصابة آخرين تم نقلهم الي مستشفى الجميل.

وذكرت صحيفة “المشهد الليبي” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قاعدة الوطية الجوية شهدت في ساعات متأخرة من مساء السبت قصفًا جويًا عنيفًا وسط سماع اصوات تحليق لطيران حربي في سماء منطقة الجبل الغربي.

وأضافت أنه سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية، وأن القصف كان بأكثر من 6 ضربات جوية، مشيرةً إلى أن قوة الضربات على القاعدة شعر بها في منطقتي الرجبان والزنتان.

وتابعت أن الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى “النداب” وهي كانت خاصة بآمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريين الاتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي عادت إلى قواعدها سالمة بعد أن دمرت منظومة الدفاع التركية.