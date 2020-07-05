شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا إلى 1.58 مليون في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 4ر5 بالمئة عن الحالات المسجلة أمس، ليصل إلى 1.58 مليون ،بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64 ألفا و.265 وتعافى 990 ألفا و731 من المصابين حتى الآن .