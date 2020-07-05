شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري عربي غدا لبحث مخططات الضم الاسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن اجتماع وزاري عربي، سيعقد غدا الاثنين، لبحث مخطط الضم الاسرائيلي.

واعرب عريقات في تصريحات له اليوم عن أمله أن يُعيد الأشقاء العرب اذا ما أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ هذه الخطوة، النظر في المعاهدات الموقعة معها اضافة للتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير، مضيفاً أن الرئيس عباس دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي بما يضمن انهاء الاحتلال على حدود عام 67 والافراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد.

وأوضح عريقات أنه وفقا لخطة الضم، فإن نتنياهو يريد تغيير وظيفة السلطة لتكون خدماتية فقط وأداة من أدوات ديمومة الاحتلال واستمراره وهذا لن يحدث، مؤكدا أن كل ذلك يندرج في اطار صفقة القرن، مشدداً على ان العالم يدرك ان حكومة الاحتلال أشارت إلى أن اجراءات الضم ستبدأ في الأول من يوليو والمسألة لا تتعلق بالتأجيل، لأن خطة ترامب نتنياهو قائمة على الضم وتكريس ديمومة الاحتلال.