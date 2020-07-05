شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و638 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 368 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 638 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 49 ألفا و941 حالة. ولفت إلى أن 157 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.