شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع ميكيل سيرفوني دي أورسو، سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة ، اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك بمناسبة قرب انتهاء المهام الدبلوماسية لسعادته.

تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في برامج ومبادرات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988م.

وتقدم الأمين العام للسفير بالشكر والتقدير على ما بذله من جهود ودعم كبير للعمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن سعادته بالتقدم المحرز في التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وشارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.