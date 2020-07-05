شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غانا في العزل بعد مخالطة مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

خضغ الرئيس الغاني نانا اكوفو أدو، للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً بعد مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا. وذكرت وزارة الاعلام الغانية في بيان لها أن فترة العزل الذاتي سوف تبدأ من الرابع من يوليو، مضيفتاً أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس بفيروس كورونا.

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